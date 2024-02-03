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08:02, 3 февраля 2024Россия

Стала известна причина возгорания на НПЗ в Волгограде

Губернатор Бочаров: в Волгоградской области силы ПВО отразили атаку беспилотника

В Калачевском районе и районе Заканалья в Волгоградской области силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале.
 «Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в Калачевском районе и в районе Заканалья», — уточнил он.

В результате последствий падения частей сбитого беспилотника возникло возгорание на НПЗ. Открытое горение ликвидировано, жертв нет, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 квадратных метров.

Как подчеркивалось, пожар произошел в ночь на субботу, 3 февраля, в 4:42. В 6:57 возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров.

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      Марина Совина
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