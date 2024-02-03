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07:19, 3 февраля 2024Россия

В российском городе загорелись нефтепродукты

В Волгограде загорелись нефтепродукты на площади 300 кв. м, пожар локализован

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Красноармейском районе Волгограда произошло возгорание нефтепродуктов на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Пожар произошел в ночь на субботу, 3 февраля, в 4.42. В 6.57 возгорание локализовано на площади 100 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет.

2 февраля в Мурманске загорелось двухэтажное здание цеха по производству консервов. Возгорание было локализовано на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия в российском городе работали 32 специалиста и 9 единиц техники.

31 января во Владимирской области загорелся склад обуви. Огнем было охвачено 2500 квадратных метров. В тушении были задействованы 55 человек и 27 единиц техники.

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      Марина Совина
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