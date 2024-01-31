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08:08, 31 января 2024Россия

В российском регионе произошел масштабный пожар на складе

Под Владимиром загорелся склад обуви на площади 2500 квадратных метров

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Во Владимирской области загорелся склад обуви. Огнем охвачено 2500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

На место пожара – в поселок Муромцево – прибыли сотрудники МЧС. В тушении задействованы 55 человек и 27 единиц техники.

В 8:09 мск МЧС сообщило о локализации пожара. Распространения огня на соседние помещения удалось избежать, подчеркнули в пресс-службе.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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      Алан Босиков
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