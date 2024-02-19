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17:03, 19 февраля 2024Экономика

В России ухудшилась ситуация с производством топлива

Bloomberg: переработка нефти в России резко упала с середины января из-за БПЛА

Фото: Boris Babanov / Globallookpress.com

За последнюю неделю переработка нефти в России снова ухудшилась — в первую очередь речь идет о производстве топлива, которое пострадало из-за атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом со ссылкой на собственные подсчеты и данные источника, знакомого со статистикой отрасли, пишет Bloomberg.

По данным издания, в указанный период российские НПЗ перерабатывали 5,16 миллиона баррелей нефти в сутки, что на 94 тысячи меньше, чем на неделе до этого. При этом переработка начала резко падать с середины января, когда произошла авария на нижегородском НПЗ «Лукойла». Устранить проблему не удается из-за отсутствия оборудования западного производства, поставки которого ограничены санкциями.

Большую часть декабря НПЗ обрабатывали на 380 тысяч баррелей больше, чем сейчас. При этом с начала года беспилотники с Украины атаковали шесть российских НПЗ, на которые приходится 18 процентов обработки.

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Отдельно собеседник издания указал, что снизилась добыча на пермском НПЗ «Лукойла», который не подвергался атаке и не сообщал об авариях. Причина такой ситуации неизвестна.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года суммарные объемы вывоза высокооктановых бензинов из России упали на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 639 тысяч тонн.

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      Платон Щукин
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