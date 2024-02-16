Россия резко снизила вывоз бензина

«Ъ»: экспорт бензина из России снизился на 27 % с начала 2024 года

С начала 2024 года суммарные объемы вывоза высокооктановых бензинов из России снизились на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до уровня в 639 тысяч тонн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В январе среднесуточные объемы вывоза российского бензина составили 14,7 тысячи тонн. Для сравнения, годом ранее показатель находился на рекордной отметке в 20,1 тысячи. При этом с 1 по 13 февраля экспорт сократился почти на 28 процентов к показателю аналогичного периода прошлого года, уточнили собеседники газеты.

Снижение экспорта в этом году происходит в том числе на фоне проведения внеплановых ремонтных работ на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), включая Нижегородский. В результате объемы отгрузки бензина на внутренний рынок за первые 13 дней февраля оказались на 15 процентов меньше планируемого Минэнерго уровня и составили около 1,32 миллиона тонн. В свою очередь, производство этого вида топлива за этот период времени сократилось на 2,5 процента, до 1,52 миллиона тонн.

На фоне проведения ремонтных работ на двух российских НПЗ в январе сократились и объемы переработки нефти. За первый месяц 2024 года показатель снизился почти на 4 процента и опустился до уровня в 747,9 тысячи тонн в сутки. В сравнении с декабрьским уровнем нефтепереработка упала на 1,4 процента.