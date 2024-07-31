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10:51, 31 июля 2024Экономика

В России решили продлить запрет на экспорт бензина

Минэнерго: принято решение о продлении запрета на экспорт бензина до октября

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Запрет на экспорт бензина из России решили продлить на осень. Об этом на совместном заседании комитетов Госдумы рассказал первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, его цитирует ТАСС.

По словам замглавы Минэнерго, власти приняли «принципиальное решение» о продлении срока ограничений поставок бензина за рубеж на сентябрь-октябрь. Он объяснил, что правительство прибегло к этой мере, чтобы «подстраховаться». Снятия запрета на экспорт в августе не будет, чтобы избежать «любых проблем», добавил Сорокин.

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Запрет на экспорт был введен кабмином в феврале на 6 месяцев, до 31 августа 2024 года. Позднее ограничения сняли на период с конца мая до 31 июля.

Ранее вице-спикер Госдумы, член совета парламента Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Александру Новаку с предложением ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке. Он отметил, что механизм квотирования торговли может помочь стабилизировать топливный рынок и снизить цены на бензин на АЗС, а также позволит обеспечить «устойчивое снабжение стратегически важных отраслей экономики бензином и дизельным топливом».

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