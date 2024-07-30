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08:25, 30 июля 2024Экономика

В России предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке

В Госдуме предложили ввести квоты на продажу бензина в РФ

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В России предложили ввести квоты на продажу бензина на внутреннем рынке. С такой инициативой вице-спикер Госдумы, член совета парламента Борис Чернышов обратился в адрес вице-премьера Александра Новака, сообщают «Известия».

Автор письма отметил, что механизм квотирования торговли может помочь стабилизировать топливный рынок и снизить цены на бензин на АЗС. Кроме того, это позволит обеспечить «устойчивое снабжение стратегически важных отраслей экономики бензином и дизельным топливом», говорится в письме.

Чернышов предложил учредить правительственную комиссию, которая будет заниматься ежеквартальной разработкой квот, исходя из потребностей рынка и ключевых отраслей. При этом нефтяников, не выполняющих установленные нормы, предлагается штрафовать.

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Вице-спикер ГД заявил, что при росте цен на иностранных рынках производителям из РФ становится выгоднее продавать топливо за рубежом, однако это провоцирует нехватку бензина на внутреннем рынке. Текущий мезанизм регулирования рынка государством «совершенно не годится», считает Чернышов, так как ставит российских потребителей «в положение второго сорта» по сравнению с зарубежными покупателями.

По его словам, главным приоритетом должен стать российский потребитель, для этого нужно ввести механизм, который заставит компании наполнять внутренний рынок. Чернышов напомнил, что в прошлом году кабмин повышал норматив продажи бензина на бирже до 13 процентов от общего объема производства. «Возможно, сейчас его стоит повысить до 20 процентов», — сказал он.

Ранее правительство призвало российских нефтяников нарастить производство в сезон высокого спроса на бензин. Кроме того, вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать цены на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей и не допустить их рост выше уровня инфляции.

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