Власти призвали нефтяников нарастить производство в сезон высокого спроса на бензин

Новак поручил ФАС не допустить рост цен на топливо на АЗС выше уровня инфляции

Российских нефтяников призвали нарастить производство в сезон высокого спроса на бензин. Об этом со ссылкой на сообщение правительства РФ по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов пишет ТАСС.

«Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить загрузку НПЗ», — говорится в заявлении властей. Кроме того, вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать цены на топливо на АЗС и для сельхозпроизводителей и баланс маржинальности переработки. Он призвал ведомства не допустить рост цен на бензин выше уровня инфляции.

Для стабилизации ситуации на топливном рынке вице-премьер распорядился проработать меры предотвращения серого экспорта, в том числе через ЕАЭС. Он также получил обеспечить регулярные и равномерные продажи топлива на бирже и контролировать сроки его поставки покупателям. При этом, по данным Минэнерго, российский рынок полностью обеспечен топливом, а розничные цены на бензин и дизель остаются стабильными.

Ранее Новак напомнил о возобновлении запрета на экспорт бензина с 1 августа. Вице-премьер рассказал, что эмбарго на поставки российского топлива на данный момент наложено до начала осени, а на июль сделано исключение, напомнил он.

Он также отметил, что Минэнерго «в постоянном режиме» взаимодействует с компаниями, чтобы увеличить объемы производства, и загрузку нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить транспортировку нефтепродуктов. По его словам, предпринятых усилий достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию с Аи-95, а обсуждений относительно выделения для бензина Аи-95 отдельного норматива в формуле демпфера не ведется.