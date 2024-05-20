Россия приостановит запрет на экспорт бензина

РБК: правительство России согласовало приостановку запрета на экспорт бензина

Правительство России окончательно согласовало приостановку временного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что данную информацию также подтвердило Минэнерго. Уточняется, что данное решение принято на фоне насыщения рынка топливом и завершения внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта по 31 августа 2024 года. Ограничения не затрагивают экспорт в рамках межправительственных соглашений и поставок в страны ЕАЭС. В прошлом году эмбарго вводили с сентября по ноябрь. Мера была призвана сохранить стабильную ситуацию на рынке в период весенних полевых работ и сезон отпусков и ремонтов НПЗ.