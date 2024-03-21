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15:49, 21 марта 2024Экономика

Биржевые цены на бензин ускорили рост

Стоимость бензина и дизельного топлива на СПбМТСБ ускорила рост

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 и дизельное топливо ускорили рост и обновили максимумы за год, свидетельствуют данные площадки.

Аи-95 подорожала до 66 421 рубля за тонну (плюс 1,56 процента), а Аи-92 — до 53 429 рублей (плюс 1,74 процента). Летнее дизельное топливо выросло в цене на 0,41 процента, до 66 547 рублей за тонну, зимнее — на 0,33 процента, до 67 080 рублей. По межсезонному дизелю не было проведено ни одной сделки.

Текущий цикл повышения цен на бензин продолжается с 11 марта, однако если брать с начала года, стоимость топлива выросла уже примерно в полтора раза. Запрет на экспорт бензина, введенный с 1 марта, пока не может изменить тенденцию.

Одной из причин повышения биржевых цен стали атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) беспилотниками. С начала года различные повреждения подтверждали НПЗ в Туапсе, Нижнем Новгороде, Рязани, Новошахтинске и Сызрани.

По оценке замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергея Кондратьева, из строя было выведено около 8 процентов всех мощностей по первичной переработке нефти. Без срочных мер по компенсации выпуска, полагает эксперт, к лету на рынке может сформироваться дефицит.

Ранее первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин отмечал, что дефицит бензина России не грозит, потому что правительство принимает необходимые меры.

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      Платон Щукин
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