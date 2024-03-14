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15:24, 14 марта 2024Экономика

В России оценили риски нехватки топлива

Замглавы Минэнерго Сорокин: в ведомстве не видят рисков нехватки топлива в РФ

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

В настоящее время серьезных рисков для снабжения внутреннего рынка России топливом не наблюдается. Об отсутствии видимой угрозы возникновения нехватки дизеля и бензина в стране заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, его оценку приводит ТАСС.

Замглавы Минэнерго отметил, что в правительстве предпринимают все возможные меры для сохранения профицита поставок топлива на внутренний рынок после проведения внеплановых ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Кроме того, власти с 1 марта на полгода ввели запрет на вывоз автомобильных бензинов из страны.

На этом фоне, как подчеркнул Сорокин, в настоящее время российский рынок «более чем снабжен» бензином и дизельным топливом. «Все потребности как в бензине, так и дизельном топливе, будут полностью удовлетворены», — заключил Сорокин в ходе выступления на заседании Общественного совета при ведомстве.

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Ранее в Минэнерго заявили об отсутствии проблем с обеспечением регионов автомобильными бензинами. По оценкам ведомства, на 13 марта внутренние запасы дизельного топлива в стране оценивались в 3,5 миллиона тонн.

В свою очередь, резервы бензина на российских НПЗ и нефтебазах на тот момент составляли 2 миллиона тонн. С учетом этих факторов в ведомстве подчеркнули, что не видят предпосылок для роста цен на автозаправочных станциях (АЗС).

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      Анатолий Акулов
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