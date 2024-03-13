В России оценили цены на бензин в регионах

Минэнерго: ситуация с обеспечением регионов бензином и ценами на него стабильная

Текущая ситуация с обеспечением регионов бензином и ценами на автозаправочных станциях (АЗС) стабильная. Так обстановку оценили в Минэнерго, сообщает ТАСС.

На 13 марта на НПЗ и нефтебазах компаний хранится 2 миллиона тонн бензина и 3,5 миллиона тонн дизельного топлива. Такого результата удалось добиться за счет мер со стороны властей. Так, ранее была запрещена продажа топлива за рубеж, а также введены заградительные пошлины для перекупщиков.

«С начала 2024 года среднесуточные отгрузки автомобильного бензина на внутренний рынок стали на шесть процентов больше аналогичного периода прошлого года, а дизельного топлива — на восемь процентов больше», — пояснили в ведомстве.

Сейчас производство дизтоплива в России вдвое выше, чем потребляет внутренний рынок. Несмотря на это, власти решили повысить обязательные продажи дизеля на бирже.

В среду, 13 марта, беспилотники атаковали НПЗ в Ростовской, Ленинградской и Нижегородской областях. Работа двух предприятий была нарушена. Ранее в феврале из-за удара беспилотника был выведен из строя НПЗ в Туапсе, продукция которого в основном шла на экспорт. На фоне атак предприятий стоимость бензина марки Аи-95, а также летнего и межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до максимума с конца сентября — начала октября прошлого года.

По словам руководителя аналитического центра «Независимого топливного союза» Григория Баженова, значимый всплеск цен на топливо на АЗС в России из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вряд ли возможен, хотя повышение в оптовой торговле вероятно. На время простоя предприятий можно воспользоваться резервами из нефтебаз в самих регионах или привезти бензин и дизельное топливо из других, изменив логистику.