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16:44, 13 марта 2024Экономика

Возможность роста цен на бензин после атак на НПЗ оценили

Представитель НТС Баженов исключил значимый рост цен на бензин после атак на НПЗ

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Значимый всплеск цен на топливо на АЗС в России из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вряд ли возможен, хотя повышение в оптовой торговле вероятно. Таким образом инциденты в комментарии RTVI оценил руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

По его словам, выпадающие мощности предприятий в Рязани и Нижнем Новгороде остаются «локальными моментами», потому что вряд ли приведут к длительной остановке. На это время можно будет воспользоваться резервами из нефтебаз в самих регионах или привезти бензин и дизельное топливо из других, изменив логистику.

Баженов не исключил, что информационное давление может заставить кого-то приобретать повышенный объем топлива и локально разгонять цены, но структурно ситуация не изменится.

В среду, 13 марта, беспилотники атаковали НПЗ в Ростовской, Ленинградской и Нижегородской областях. В двух случаях из трех работа предприятий была нарушена, в том числе на Новошахтинском НПЗ остановлены технологические процессы.

В феврале из-за удара беспилотника был выведен из строя НПЗ в Туапсе, продукция которого в основном шла на экспорт. Сроки его восстановления по-прежнему уточняются.

На этом фоне стоимость бензина марки Аи-95, а также летнего и межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросли до максимума с конца сентября — начала октября прошлого года.

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      Платон Щукин
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