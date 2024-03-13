Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

Крупнейший на юге России Новошахтинский НПЗ остановил работу после атаки дронов

После атаки дронов на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) предприятие остановило работу. Об этом в своем Telegram-канале, не уточняя сроков возобновления переработки, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, погибших и раненых нет, но технологические объекты остановлены. В настоящее время уточняются последствия атаки. О каких-либо повреждениях не сообщается.

Также в среду, 13 марта, беспилотники атаковали еще два НПЗ в других регионах России. При этом на предприятии в Рязанской области начался крупный пожар, пострадали несколько человек, двое доставлены в больницу. Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов, спустя несколько часов пожар потушили.

В Ленинградской области дроны атаковали НПЗ «Кинеф», но он работает в штатном режиме. Ответственность за удар, по данным украинских СМИ, взяла на себя Служба безопасности Украины. Целью атак названо уменьшение экономического потенциала России.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин марки АИ-95, а также дизельное летнее и межсезонное топливо выросли до максимума с конца сентября — начала октября прошлого года.