Появились подробности о ликвидации пожара на нефтебазе в Рязанской области

Пожар в двух емкостях с топливом на нефтебазе в Рязанской области потушили

Пожар на нефтезаводе в Рязанской области, который начался из-за атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), удалось потушить. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. Весь открытый огонь потушен», — сообщил собеседник агентства.

Пожар на рязанском нефтезаводе начался утром в среду, 13 марта. Предварительно, беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Пострадали два человека — в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в травматологическое отделение.

Всего за ночь, по данным Минобороны, над Россией перехватили как минимум 58 беспилотников ВСУ. Их уничтожили над Воронежской, Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской и Рязанской областями.