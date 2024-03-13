Пожар на рязанском нефтезаводе после атаки беспилотника ликвидировали

Губернатор Малков: пожар на рязанском нефтезаводе после атаки БПЛА ликвидировали

Пожар на рязанском нефтезаводе, возникший после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), ликвидировали. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram.

По его словам, двоим пострадавшим, получившим ранения рук, оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее в сети появились кадры с моментом атаки беспилотника на нефтезавод. На записи слышно похожие на выстрелы звуки, а также видно, как дрон врезается в строение на территории предприятия и взрывается.

О падении дрона на нефтезавод в Рязанской области стало известно утром 13 марта. Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов, после чего начался пожар. Пострадали двое сотрудников предприятия, у которых диагностировали осколочные ранения.