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11:20, 13 марта 2024Россия

Пожар на рязанском нефтезаводе после атаки беспилотника ликвидировали

Губернатор Малков: пожар на рязанском нефтезаводе после атаки БПЛА ликвидировали
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Пожар на рязанском нефтезаводе, возникший после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), ликвидировали. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram.

По его словам, двоим пострадавшим, получившим ранения рук, оказана медицинская помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Ранее в сети появились кадры с моментом атаки беспилотника на нефтезавод. На записи слышно похожие на выстрелы звуки, а также видно, как дрон врезается в строение на территории предприятия и взрывается.

О падении дрона на нефтезавод в Рязанской области стало известно утром 13 марта. Беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов, после чего начался пожар. Пострадали двое сотрудников предприятия, у которых диагностировали осколочные ранения.

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      Константин Лысяков
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