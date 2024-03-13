Момент атаки БПЛА по нефтезаводу в Рязани попал на видео
Момент атаки БПЛА по рязанскому нефтезаводу попал на видео, пострадали людиСюжетПожары в Рязанской области
Момент атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по нефтезаводу в Рязани попал на видео, в результате происшествия пострадали люди. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
На появившемся ролике очевидцы наблюдают, как в сторону предприятия направляется дрон. После падения устройства возникает пожар.
Как утверждает Baza, во время пожара пострадали два человека. Их доставили в больницу.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил атаку дрона на нефтезавод. Он подчеркнул, что на месте происшествия начали работу оперативные службы.
О пожаре на рязанском нефтезаводе стало известно утром 13 марта. По предварительной версии, беспилотник угодил в установку по первичной переработке нефтепродуктов.