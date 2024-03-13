СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ

Укринформ: СБУ атаковала дронами три российских НПЗ

Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала три российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской областях при помощи дронов. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — заявил собеседник агентства.

Он также уточнил, что целью таких атак является уменьшение экономического потенциала России.

Утром 13 марта на нефтезаводе в Рязанской области упал беспилотник, в результате чего на объекте начался пожар. В результате происшествия два сотрудника предприятия получили осколочные ранения.