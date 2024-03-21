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14:51, 21 марта 2024Экономика

В России предупредили об угрозе нехватки бензина

Замглавы департамента ИЭФ Кондратьев предупредил об угрозе дефицита бензина в РФ

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российская нефтепереработка в начале 2024 года столкнулась с двойным ударом. Санкции осложняют проведение ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), а атаки беспилотников увеличивают число повреждений. В результате, предупредил в своей колонке в издании Forbes замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) Сергей Кондратьев, уже к лету стране угрожает дефицит бензина.

По его словам, совокупная мощность российских НПЗ составляет 340 миллионов тонн. По этому показателю страна уступает, пусть и в несколько раз, только США и Китаю. В прошлом году переработка составила 275 миллионов тонн. На внутренний рынок поставляется 86-90 процентов производимого бензина, 80-85 процентов авиакеросина и 50-60 процентов дизтоплива.

Россия входит в пятерку крупнейших поставщиков бензина и в тройку главных экспортеров дизельного топлива. Прошлый год нефтепереработка с точки зрения экспорта провела успешно. Но продолжить тенденцию вряд ли удастся.

Иностранное оборудование на НПЗ активно закупалось и в советские времена, например, у Франции, но после распада СССР импорт оборудования возрос во много раз. В 2000 годы его доля достигала 80 процентов, в 2010-е ситуация начала меняться, но в любом случае иностранные решения занимают более половины комплектующих для проектов.

Из-за этого ремонт действующих установок и модернизация заводов становится все большей проблемой. Решением может стать обратный инжиниринг, то есть разработка полных аналогов западных устройств, но на него уйдут годы. А вот параллельный импорт осложнен тем, что комплектующие требуются нетиповые и редкие.

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С такой проблемой, в частности, столкнулся Нижегородский НПЗ «Лукойла». Починить установку каталитического крекинга пока не получается. Компания хотела завершить работы к 31 марта, но неизвестно, удалось ли найти нужный компрессор.

Атаки беспилотников привели к выводу из строя четыре установки первичной переработки нефти на трех НПЗ. В совокупности они отвечали за 8,2 процента всей российской переработки, что повлияет на производство всех продуктов. Частично можно исправить ситуацию за счет поставок на пострадавшие НПЗ продукта после первичной переработки с других предприятий, но для этого надо будет решить вопросы с логистикой, в первую очередь, на железной дороге, которая сейчас перегружена.

Эксперт указал, что значительно помогла бы кооперация НПЗ, Минэнерго и крупных потребителей. Однако возможность новых аварий и атак вносит большую долю неопределенности в ситуацию.

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      Платон Щукин
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