Проблемы российских нефтеперерабатывающих заводов оценили

Bloomberg: Россия потеряла выпуск 600-900 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки

Удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и аварии на них сократили переработку в стране на сотни тысяч баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на оценки экспертов пишет Bloomberg.

Gunvor оценивает потери в 600 тысяч баррелей, а JP Morgan Chase — в 900 тысяч баррелей в сутки. Такая ситуация, указывает издание, может повлиять на рынки топлива.

Также атаки стали одной из возможных причин роста нефтяных котировок, которые достигли максимума с конца октября. Падение поставок российского дизтоплива на экспорт может увеличить спрос на него, а как следствие и спрос на нефть. При этом неизвестно, сможет ли Россия перенаправить за рубеж существенные объемы сырой нефти из-за ужесточения условий логистики.

Другими причинами подорожания нефти стали работа ограничений ОПЕК+, а также обещание Ирака все-таки сократить экспорт в ближайшие месяцы для компенсации превышений.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла новых максимумов с октября прошлого года. В среднем за сутки в последние дни она прибавляет 1-2 процента.

Власти успокаивают, что внутреннему рынку не грозит дефицит топлива Сформированные запасы, а также запрет на экспорт бензина, как отмечал первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин ранее, не приведет к кризису.