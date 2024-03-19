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14:34, 19 марта 2024Экономика

Биржевая цена на бензин АИ-92 выросла до максимума с октября

Стоимость бензина и дизтоплива на СПбМТСБ достигла максимума с начала года

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина и дизельного топлива достигла очередных максимумов за год, свидетельствуют данные площадки.

В том числе рекордно с октября прошлого года подорожала марка бензина АИ-92 — на 1,77 процента, до 51 859 рублей за тонну. Цена на бензин АИ-95 прибавила 1,9 процента (64 563 рубля за тонну).

Летнее дизельное топливо выросло в цене на 1,3 процента, до 66 011 рублей за тонну, межсезонное — на 1,62 процента, до 66 215 рублей, а зимнее — на 1,5 процента, до 66 461 рубля. С начала года они подорожали в полтора раза.

Одной из причин роста цен на топливо могли стать атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Некоторые предприятия остановили работу, точные сроки ремонта не называются. С начала года различные повреждения подтверждали НПЗ в Туапсе, Нижнем Новгороде, Рязани, Новошахтинске и Сызрани.

На этом фоне министр энергетики России Николай Шульгинов признал, что по итогам года нефтепереработка в России сократится.

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      Платон Щукин
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