В Минэнерго раскрыли план по добыче нефти в России

Глава Минэнерго Шульгинов: добыча нефти в РФ ожидается на уровне 523 млн тонн

В 2024 году запланированные объемы добычи нефти и конденсата в России оцениваются в 523 миллиона тонн. Об этом заявил глава Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

Министр также уточнил, что по итогам этого года суммарные объемы нефтепереработки в России окажутся «чуть ниже» прошлогоднего показателя. В свою очередь, суммарные объемы добычи природного газа, согласно предварительной оценке ведомства, за 12 месяцев могут составить 667 миллиардов кубометров.

Если планы Минэнерго реализуются, то объемы нефтедобычи в стране сократятся примерно на 7 миллионов тонн. Что касается добычи газа, то она, напротив, может увеличиться на 30,3 миллиарда кубометров. Согласно оценке вице-премьера Александра Новака, по итогам 2023 года показатель составил 636,7 миллиарда.

В свою очередь, в Международном энергетическом агентстве (МЭА) прогнозировали увеличение газодобычи в России до уровня в 664 миллиарда к концу декабря 2024 года.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что показатель по итогам 2023 года составил примерно 530 миллионов тонн и сократился в пределах одного процента в сравнении с уровнем 2022-го.

Таким образом, в 2024 году объемы нефтедобычи в России могут упасть второй год подряд. Новак связывал сокращение показателя в прошлом году с обязательствами страны в рамках сырьевой сделки ОПЕК+, подразумевающей добровольное снижение добычи в странах-участницах с учетом установленных для них квот.