В МЭА оценили перспективы добычи газа в России

МЭА: добыча газа в России может вырасти на 4 процента в 2024 году

Суммарные объемы добычи природного газа в России могут вырасти на четыре процента по итогам 2024 года и достичь уровня в 664 миллиарда кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

В 2023 году, как подчеркнули эксперты, добыча газа в стране, напротив, упала на пять процентов и снизилась до 640 миллиардов кубометров.

Таким образом, согласно прогнозу МЭА, по итогам 2024 года показатель может вырасти в общей сложности на 24 миллиарда кубометров. В то же время суммарные объемы потребления газа в России в этому году могут увеличиться на два процента, до 503 миллиардов кубометров, заключили в агентстве.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что по итогам 2023 года добыча газа в России снизилась на 5,5 процента, до 636,7 миллиарда кубометров. При этом объемы экспорта этого вида топлива за это время достигли уровня в 91,4 миллиарда кубометров.

Добыча нефти и газового конденсата, по его словам, в 2023 году упала в пределах одного процента — примерно до 530 миллионов тонн. Последнее было обусловлено обязательствами России в рамках сделки ОПЕК+, заключил вице-премьер.