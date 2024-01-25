В России снизилась добыча одного вида сырья

Вице-премьер Новак: добыча нефти в России упала менее чем на процент в 2023 году

По итогам 2023 года добыча нефти и газового конденсата в России снизилась в пределах одного процента, примерно до 530 миллионов тонн. Подобная динамика связана с обязательствами РФ в рамках сделки ОПЕК+, написал вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Как уточнил он, координация усилий нефтедобывающих стран в рамках сделки способствует стабилизации соотношения спроса и предложения, а также формированию справедливой цены на сырье. По итогам года объемы первичной переработки нефти в стране увеличились на 1,1 процента и достигли уровня в 274,9 миллиона тонн.

Новак добавил, что за 12 месяцев в стране были открыты в общей сложности 43 месторождения углеводородного сырья. Суммарные запасы по ним он оценил в 43,56 миллиона тонн нефти, 145,5 миллиарда кубометров газа и 24,5 миллиона тонн конденсата.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) сообщил, что суммарные резервы нефти и конденсата в России по итогам 2023 года выросли в общей сложности на 550 миллионов тонн. Оценка ГКЗ оказалась значительно выше ожиданий аналитиков Роснедр, которые прогнозировали прирост показателя на 470 миллионов тонн.