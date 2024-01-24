Россия резко нарастила запасы нефти

ГКЗ: запасы нефти и конденсата в России выросли на 550 млн тонн в 2023 году

Суммарные запасы нефти и конденсата в России выросли в общей сложности на 550 миллионов тонн по итогам 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные аналитиков Государственной комиссии по запасам (ГКЗ).

Эксперты также добавили, что за 12 месяцев в стране открыли 43 месторождения углеводородов. При этом оценка госкомиссии прироста запасов нефти и конденсата в России оказалась выше ожиданий аналитиков Роснедр. Последние прогнозировали, что по итогам 2023 года показатель увеличится на 470 миллионов тонн. В свою очередь, запасы природного газа в стране, по их оценке, могли вырасти на 630 миллиардов кубометров.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что в 2023 году в России открыли в общей сложности 30 углеводородных месторождений. При этом крупнейшими из них аналитики назвали месторождения, найденные на шельфе Каспийского моря и в Оренбургской области. Запасы первого эксперты оценили в 8,4 миллиона тонн нефти, второго — в 7,5 миллиона.

На этом фоне аналитики пришли к выводу, что ресурсная база обнаруженных месторождений почти полностью покроет расход энергоресурсов 2023 года. В то же время суммарные запасы газа на месторождениях России в 2023 году, согласно оценке экспертов, составили 67 триллионов кубометров, которых должно хватить на ближайшие 90 лет с учетом текущего уровня годовой добычи.