Названо число открытых в России нефтегазовых месторождений

В 2023 году в России открыли 30 нефтегазовых месторождений

В 2023 году в России открыли 30 углеводородных месторождений, благодаря которым запасы нефти и конденсата в стране могут увеличиться на 470 миллионов тонн и 630 миллиардов кубометров соответственно. Такое число называет РИА Новости.

Наиболее крупными из числа новых специалисты называли месторождение с запасами 8,4 миллиона тонн нефти и 136 миллиардов кубометров газа, найденное на шельфе Каспийского моря, а также с 7,5 миллиона тонн нефти в Оренбургской области. В материале отмечается, что даже на фоне меньших, чем ожидалось, инвестиций в геологоразведку страны (63 миллиарда рублей против планировавшихся 78,5 миллиарда) обнаруженное почти полностью покрывает расход энергоресурсов текущего года.

Общие запасы газа на месторождениях России в 2023 году оценили в 67 триллионов кубических метров, которых хватит на ближайшие 90 лет с учетом текущей годовой добычи. При этом 54 процента от указанного объема относятся к трудноизвлекаемым, объяснял замглавы госкомиссии по запасам полезных ископаемых Александр Смирнов

Ранее стало известно, что, согласно ожидаемым результатам исполнения бюджета «Газпрома», расходы компании в текущем году сократятся более чем на триллион рублей по сравнению с первоначальным планом.