В России оценили запасы газа на месторождениях

Замглавы ГКЗ Смирнов: 67 трлн кубометров запасов газа в России хватит на ближайшие 90 лет

Заместитель главы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Александр Смирнов оценил запасы газа на месторождениях России. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что в сумме, по промышленным и разведанным месторождениям, запасы составляют 67 триллионов кубических метров, которых хватит на ближайшие 90 лет с учетом текущей годовой добычи.

Смирнов добавил, что 54 процента запасов газа относится к трудноизвлекаемым, в настоящее время в России необходимо провести инвентаризацию, чтобы оценить рентабельность освоения и разработки месторождений.

Ранее «Коммерсантъ» подсчитал, что из-за резкого падения цен на газ в Европе российский бюджет может недосчитаться 3-4 миллиардов долларов. Стоимость газа на бирже ICE уже опустилась ниже 280 долларов за тысячу кубометров, в то время как Минэкономики закладывало в бюджет цены на уровне 700 долларов.

