В «Газпроме» заявили о значительном сокращении расходов

В «Газпроме» заявили о сокращении в 2023 году расходов на триллион рублей

По сравнению с первоначальным планом расходы «Газпрома» сократятся в 2023 году более чем на 1 триллион рублей, следует из ожидаемых результатов исполнения бюджета «Газпрома», опубликованных в Telegram-канале компании.

«Мы, как и прежде, осуществляли строгий контроль операционных расходов по газовому бизнесу — по сравнению с первоначальным планом они сократятся более чем на триллион рублей даже в условиях значительных налоговых платежей», — сообщил зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов. Объем налоговых выплат головной компании в текущем году он оценил в 2,5 триллиона рублей.

Поступления от продажи газа и от других видов деятельности составят в 2023 году соответственно 4 и 3,4 триллиона рублей, что объяснили в том числе значительными поставками газа в Китай. Ожидается что общий показатель EBITDA Группы «Газпром» за 2023 год достигнет 2,2 триллиона рублей.

Садыгов отметил, что российский долговой рынок полностью обеспечил потребности ПАО «Газпром» в финансировании, а уровень его долговой нагрузки по итогам года останется на комфортном уровне.

Ранее в «Газпроме» заявили о значительном увеличении объема поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай, осуществленных с середины ноября в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением. «Газпром» в течение уходящего года не раз сообщал о новых рекордах суточных поставок газа по «Силе Сибири», не приводя объемов поставленного в КНР топлива. Уточнялось, что заявка китайской стороны превышала контрактные обязательства, что и приводило к историческим максимумам.

