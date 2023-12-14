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16:46, 14 декабря 2023Экономика

«Газпром» резко нарастил поставки газа в Китай

«Газпром» заявил об увеличении поставок газа в Китай с середины ноября

Фото: Aizhu Chen / Reuters

С середины ноября 2023 года «Газпром» существенно увеличил объем поставок по газопроводу «Сила Сибири», сделав это в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением к договору купли-продажи. Об этом сообщается в Telegram-канале российской компании, в котором рассказывается об итогах прошедшего в Пекине совместного координационного комитета с китайской компанией CNPC (China National Petroleum Corporation).

В ходе встречи, отметили в «Газпроме», стороны признали, что поставки российского газа в Китай «идут надежно», а также обсудили подготовку к плановому наращиванию поставок, намеченному на следующий год.

Среди других вопросов повестки перечислили перспективный проект поставок газа из России в Китай через территорию Монголии и проектирование газопровода «дальневосточного» маршрута, включая трансграничный участок через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь.

«Газпром» в течение уходящего года не раз сообщал о новых рекордах суточных поставок газа по «Силе Сибири», не приводя объемов поставленного в КНР топлива. Уточнялось, что заявка китайской стороны превышала контрактные обязательства, что и приводило к историческим максимумам.

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      Дмитрий Воронин
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