«Газпром» установил исторический рекорд поставок газа в Китай
«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай, сообщается в Telegram-канале компании.
Заявка китайской стороны превысила контрактные обязательства, объем поставки установил исторический рекорд.
Поставки газа осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
23 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о планах энергохолдинга нарастить поставки природного газа в Венгрию и Китай. До конца 2023 года КНР получит 600 миллионов кубов.