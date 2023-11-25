«Газпром» установил исторический рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай, сообщается в Telegram-канале компании.

Заявка китайской стороны превысила контрактные обязательства, объем поставки установил исторический рекорд.

Поставки газа осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.

23 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о планах энергохолдинга нарастить поставки природного газа в Венгрию и Китай. До конца 2023 года КНР получит 600 миллионов кубов.