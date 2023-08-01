«Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай

«Газпром» 31 июля установил суточный рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» 31 июля поставил рекордное за сутки количество газа в Китай, сообщили в пресс-службе организации, не уточнив направленных в страну объемов. В компании отметили, что количество переданного по газопроводу «Сила Сибири» российского газа превысило контрактные обязательства.

В российском газовом гиганте напомнили, что поставки ведутся в рамках долгосрочного договора, заключенного с китайской национальной нефтегазовой корпорацией China National Petroleum Corporation (CNPC).

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года Россия вернула себе статус крупнейшего поставщика газа в Китай, обойдя с 3,09 миллиарда кубометров Австралию (2,8 миллиарда кубометров) и Туркменистан (2,7 миллиарда кубометров). До этого, в марте-апреле, экспорт снижался из-за плановых профилактических работ на «Силе Сибири». Примерно две трети из указанного объема Россия тогда поставила в Китай по газопроводу, оставшееся количество отгрузили в виде сжиженного природного газа (СПГ).

Запущенная в конце 2019 года «Сила Сибири» является совместным проектом «Газпрома» и CNPC, предназначенным для поставок газа из Якутии и Иркутской области на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность газопровода — более 3000 километров, экспортная производительность — 38 миллиардов кубометров в год.