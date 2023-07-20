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11:46, 20 июля 2023Экономика

Поставки российского газа в Китай рекордно выросли

В мае 2023-го поставки российского газа в Китай выросли до рекордных 3,09 млрд кубометров

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экспорт российского газа в Китай в мае 2023-го обновил исторический максимум. Поставки увеличились до 3,09 миллиарда кубометров, это максимальный уровень в истории, со ссылкой на таможню КНР сообщает Интерфакс.

Из общего объема поставок почти два миллиарда кубометров поступили в Китай через магистраль «Сила Сибири». Оставшуюся часть отгрузили в виде сжиженного природного газа (СПГ).

К концу весны Россия вернула себе статус крупнейшего поставщика газа в Китай, обходя Австралию (2,8 миллиарда кубометров) и Туркменистан (2,7 миллиарда кубометров). В январе-феврале Россия также была лидером по объему поставок, но в марте-апреле экспорт снизился из-за плановых профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири».

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В мае Китай установил исторический рекорд по объему импорта газа — в страну поставили 13,51 миллиарда кубометров топлива. Восстановление экономики КНР стало одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка. Почти половину (5,76 миллиарда кубометров) страна получила через газопроводы, еще 7,75 — посредством СПГ. При этом по объему поставок СПГ в КНР стала лидером Австралия (2,82 миллиарда кубометров), на втором месте расположился Катар (1,5 миллиарда кубометров), а на третьем — Россия (1,12 миллиарда кубометров, поставки выросли на 65 процентов).

За первые пять месяцев 2023 года Россия увеличила экспорт СПГ в Китай на 66 процентов по сравнению с началом 2022-го. Объем поставок составил 3,03 миллиона тонн. В общей сложности с января по май в страну было экспортировано топлива на 2,18 миллиарда долларов, что на 25,1 процента больше, чем годом ранее.

Эксперты Financial Times уличили Пекин в умышленном затягивании переговоров по строительству газопровода «Сила Сибири-2» из России. Переговоры по проекту ведутся более десяти лет, но соглашения до сих пор не подписаны, так как Китай хочет добиться более выгодных условий контракта на поставки газа. В ходе недавнего визита в Китай премьер-министру России Михаилу Мишустину также не удалось добиться, чтобы Пекин взял на себя четкие обязательства относительно этого газопровода, заявила газета.

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    Вячеслав Агапов
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