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14:27, 20 июня 2023Экономика

Россия резко нарастила поставки газа в Китай

ГТУ КНР: за пять месяцев Россия увеличила экспорт СПГ в Китай на 66%

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

С января по май 2023 года Россия поставила в Китай 3,03 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 66,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности в страну было экспортировано топлива на 2,18 миллиарда долларов, что на 25,1 процента больше, чем годом ранее. Такие данные предоставило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, на него ссылается ТАСС.

В мае Россия увеличила объемы поставок в Китай до 903,73 тысячи тонн — показатель вырос в годовом выражении на 73,2 процента. Резко вырос экспорт и в денежном выражении: за месяц республика закупила российский СПГ на сумму 539,92 миллиона долларов (плюс 62,4 процента по сравнению со стоимостью в мае 2022 года).

Россия входит в топ-5 главных поставщиков сжиженного газа в КНР, находясь на четвертом месте в списке. Ее традиционно опережает Австралия — за первые пять месяцев года страна поставила в Китай 9,15 миллиона тонн за 5,94 миллиарда долларов. За Австралией следует Катар (7,09 миллиона тонн за 4,69 миллиарда долларов) и Малайзия (3,2 миллиона тонн за 2,12 миллиарда долларов). После России основными экспортерами СПГ для Китая являются Индонезия, Папуа-Новая Гвинея и США.

Накануне стало известно, что китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) 20 июня заключит вторую крупную сделку с катарским QatarEnergy. Соглашение предполагает поставку четырех миллионов тонн СПГ в Китай в год в течение 27 лет.

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    Мария Грушко
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