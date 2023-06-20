Китай заключит вторую крупную сделку с газовым конкурентом России

FT: китайская CNPC заключит крупную сделку с Катаром на поставку СПГ в течение 27 лет

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) во вторник, 20 июня, заключит сделку с катарским QatarEnergy на поставку четырех миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 27 лет. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Financial Times (FT).

Соглашение станет уже второй крупной сделкой китайских компаний с конкурентом России на мировом газовом рынке. До этого аналогичный по срокам и объемам договор с QatarEnergy подписала Sinopec. Тогда катарская компания называла сделку самым длительным соглашением в истории рынка СПГ.

Заключать соглашения Катару позволяет разработка месторождения Северное, благодаря которому к 2025 году производство СПГ вырастет с нынешних 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов, а к 2027-му — до 126 миллионов. При этом руководство страны утверждает, что до конца года можно ждать соглашений на поставки газа с Великобританией, Францией и Италией. Так, министр энергетики Катара Саад аль-Кааби утверждает, что не сомневается в заключении как минимум нескольких сделок с Европой.

Увеличение добычи газа Катаром является одним из основных факторов, который позволяет экспертам говорить об окончании периода дефицита СПГ в 2025-2026 годах. По словам Кааби, Катар надеется на равномерные поставки своего газа как на запад, так и на восток, что позволит диверсифицировать рынки сбыта. При этом он подчеркивает, что рад снижению рекордно высоких цен на топливо в 2023 году, но не считает кризис завершенным до введения новых мощностей по сжижению.

Для России, которая после радикального сокращения поставок в европейские страны также рассчитывает на Китай в качестве основного рынка сбыта газа, соглашение может затруднить переговоры по собственным проектам. В частности, несмотря на все изыскания, до сих пор не подписано соглашение по строительству газопровода «Сила Сибири-2», а председатель КНР Си Цзиньпин по итогам визита в Москву не упомянул проект в качестве перспективного. Кроме того, источники в правительстве Китая указывают на желание Пекина в первую очередь увеличить поставки газа из Туркмении.