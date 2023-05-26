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09:21, 26 мая 2023Экономика

Китай предпочтет газ из Туркмении российскому

Reuters: Китай ускорит строительство газопровода из Туркмении вместо «Силы Сибири-2»

Фото: Mark Cristino / Reuters

Китай может ускорить строительство центральноазиатского трубопровода для поставок газа из Туркмении, затягивая реализацию российского проекта «Сила Сибири-2». Об этом со ссылкой на собственные источники в нефтяном ведомстве КНР сообщает Reuters.

Пекин стремится укрепить связи с Центральной Азией в рамках своей инициативы «Один пояс — один путь» и предпочтет отдать приоритет новому газопроводу «Линия D», несмотря на то, что на данный момент Китай платит за туркменский газ примерно на 30 процентов больше, чем за российский. Выступая на прошлой неделе на саммите лидеров Центральной Азии, лидер КНР Си Цзиньпин призвал стороны ускорить прокладку этого газопровода, который станет четвертой веткой из Туркмении в Китай.

Проект «Линия D» ранее был приостановлен из-за технических сложностей при строительстве и переговоров о ценах. В 2014 году реализация проекта оценивалась в 6,7 миллиарда долларов, ожидаемая пропускная мощность — в 30 миллиардов кубометров газа в год. Консалтинговые компании SIA Energy и Rystad Energy прогнозируют, что туркменский газ по «Линии D» может начать поступать в Китай примерно в 2028 году, в то время как «Сила Сибири-2», рассчитанная на 50 миллиардов кубометров газа в год, может начать работать в начале 2030-х годов.

«Центральноазиатские трубопроводы считаются ключевой инвестицией в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью, которая превосходит коммерческие интересы», — сказал агентству чиновник, знакомый с глобальной стратегией Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC). Строительство трубопроводов являются важной целью Пекина, чтобы оградить страну от нестабильного рынка сжиженного природного газа (СПГ), перевозимого танкерами.

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Представители отрасли считают, что Китай может в итоге заключить обе сделки, чтоб удовлетворить свои долгосрочные потребности в газе, но на данном этапе приоритет отдается Туркмении, а не России. В совокупности многолетние контракты на поставку газа по обоим трубопроводам обеспечили бы 20 процентов текущего спроса Китая.

В 2022 году Китай импортировал 35 миллиардов кубометров газа на сумму около 10,3 миллиарда долларов по трем действующим трубопроводам из Туркмении. При этом из России по одному трубопроводу было поставлено 16 миллиардов кубометров на сумму около 4 миллиардов долларов.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Китай умышленно затягивает переговоры по строительству газопровода «Сила Сибири-2» из России, чтобы добиться более выгодных условий контракта на поставки газа. Издание отмечает, что переговоры по проекту ведутся более десяти лет, но соглашения до сих пор не подписаны. В ходе недавнего визита в КНР премьер-министру России Михаилу Мишустину также не удалось подписать документ, в котором Пекин взял бы на себя четкие обязательства относительно этого газопровода.

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Влада Горячева
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