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15:53, 18 марта 2024Экономика

Биржевые цены на дизтопливо с начала года выросли на треть

Стоимость дизельного топлива на СПбМТСБ достигла уровня августа 2023 года

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость топлива продолжила рост. Сильнее всего подорожало дизельное летнее и межсезонное топливо, свидетельствуют данные площадки.

Первое поднялось в цене на 1,83 процента, до 65 161 рубля за тонну, а второе — на 2 процента, до 65 157 рублей. Таким образом, цена на летнее дизельное топливо находится на уровне начала августа прошлого года, когда стали появляться первые признаки топливного кризиса, выразившегося в росте цен и дефиците.

На 0,94 процента, до 63 361 рубля за тонну подорожал бензин марки Аи-95. С начала года его стоимость выросла в полтора раза. Также на 1,68 процента, до 50 957 рублей за тонну, вырос в цене бензин марки Аи-92.

Одной из причин роста цен на топливо стали продолжающиеся атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Некоторые из них остановили работу, сроки ремонта не называются. С начала года различные повреждения подтверждали предприятия в Туапсе, Нижнем Новгороде, Рязани, Новошахтинске и Сызрани.

Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин ранее отмечал, что дефицит бензина России не грозит, потому что правительство принимает необходимые меры (в том числе запрет на экспорт), а на нефтебазах сформированы достаточные запасы топлива. В то же время глава Минэнерго России Николай Шульгинов признал, что по итогам года нефтепереработка в России сократится.

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      Платон Щукин
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