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14:14, 15 марта 2024Экономика

Биржевые цены на бензин в России ускорили рост

Стоимость бензина на СПбМТСБ за сутки выросла более чем на два процента

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) бензин и дизельное топливо продолжили рост последних дней, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 2,02 процента, до 50 117 рублей за тонну, а марки АИ-95 — на 2,16 процента, до 62 773 рублей. Обе они ускорили рост, накануне повышение составляло менее двух процентов.

Летнее дизельное топливо выросло в цене на 1,79 процента, до 63 991 рубля за тонну, межсезонное — на 2,38 процента, до 63 879 рублей, а зимнее — на 1,31 процента, до 64 529 рублей. Все виды топлива, за исключением АИ-92, находятся на максимальных уровнях с конца сентября, когда правительство ограничивало экспорт топлива.

Текущее повышение стоимости бензина происходит на фоне запрета его экспорта с 1 марта и продолжающихся атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы. С начала года повреждения подтверждали предприятия в Туапсе, Нижнем Новгороде, Рязани и Новошахтинске.

Точные сроки их ремонта не называются. Накануне первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин отмечал, что дефицит бензина России не грозит, потому что правительство принимает необходимые меры, а на нефтебазах сформированы достаточные запасы топлива.

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      Платон Щукин
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