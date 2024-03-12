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07:47, 12 марта 2024Экономика

На заводе «Лукойла» остановили работу установки из-за «инцидента»

Работу установки на нижегородском заводе «Лукойла» остановили из-за «инцидента»

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Работа технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Кстово Нижегородской области временно приостановили «в связи с инцидентом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

В компании не стали раскрывать, о каком именно «инциденте» идет речь. Устранить проблемы в ее работе для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе пообещали в сжатые сроки. «В связи с инцидентом на технологической установке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» ее работа временно остановлена», — говорится в заявлении компании.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о возгорании на одной из установок по переработке нефти после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кстовскую промзону. Одной из главных целей атаки стал объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК). При этом он не стал уточнять, о каком именно объекте ТЭК идет речь.

Работу установки по переработке нефти на НПЗ «Лукойла» приостанавливают не в первый раз. На подобную меру в руководстве компании пошли в первой половине января 2024 года. Тогда в качестве причины неполадок в «Лукойле» также назвали «инцидент», не став раскрывать всех подробностей случившегося.

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