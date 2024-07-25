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13:00, 25 июля 2024Экономика

Производство нефтепродуктов в России упало

Росстат сообщил о спаде производства нефтепродуктов и коксующегося угля на 3,3 %

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам первых шести месяцев 2024 года производство нефтепродуктов и коксующегося угля в России сократилось на 3,3 процента. Отдельно в июне падение составило 4,4 процента в годовом выражении и 5,6 процента по сравнению с маем. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Интерфакс».

Выпуск дизельного топлива упал на 3,1 процента, до 42,7 миллиона тонн, а в июне спад достиг 8,1 процента (4,3 процента по сравнению с маем). Для пропана и бутана падение за полгода составило 1,4 процента, а за июнь — 2,9 процента и (11,9 процента).

Для топочного мазута производство снизилось на 8,1 процента. В июне было выпущено на 5,8 процента меньше, чем в мае, но на 8,8 процента больше, чем годом ранее. Статистика по выпуску бензинов не публикуется в связи с запретом Минэнерго. Ведомство объяснило решение «обеспечением информационной безопасности рынка нефтепродуктов».

Ранее сообщалось, что из-за резкого роста биржевых цен на сорт бензина Аи-95, которые приблизились к историческому рекорду, АЗС начали продавать его себе в убыток. По оценкам «Петромаркета», на каждом проданном литре заправки теряют 1,2 рубля.

Власти объявили о возобновлении запрета на экспорт бензина с августа, чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации. Тогда к концу августа в регионах возник дефицит бензина и дизельного топлива, а стоимость его на бирже взлетела до максимумов, что привело к убыткам продавцов.

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      Платон Щукин
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