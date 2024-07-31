В Минэнерго заявили о подавлении всплеска цен на бензин

Минэнерго: ситуация с выпуском бензина в России стабильна

Ситуация с производством топлива в России стабильна. Об этом на совместном заседании комитетов Госдумы заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, его цитирует ТАСС.

Замглавы Минэнерго отметил, что ведомство ожидает завершения ремонта на двух НПЗ, на этих предприятиях сделан упор на выпуск бензина Аи-95. Он признал также, что в июле в стране произошел временный всплеск оптовых цен на бензин этой марки, однако принятые меры позволили его подавить.

Сорокин также рассказал, что оптово-розничная маржинальность по бензину Аи-92 и дизельному топливу находится на очень хороших уровнях с большим запасом прочности.

Ранее стало известно, что запрет на экспорт бензина из России решили продлить на сентябрь-октябрь. По словам Сорокина, власти приняли «принципиальное решение» об ограничении поставок, чтобы «подстраховаться». Снятия запрета на экспорт в августе не будет, чтобы избежать «любых проблем», добавил замглавы Минэнерго.