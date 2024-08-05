В России назвали регионы с самым доступным бензином

РИА Новости: регионами РФ с самым доступным бензином стали ЯНАО и Чукотка

Российскими регионами с самым доступным бензином стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономный округ, а также Москва. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Рейтинг был составлен на основе ранжирования потребления наиболее распространенной в РФ марки бензина Аи-92 на среднюю в регионе зарплату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячного оклада жителей за вычетом НДФЛ за период с июня 2023-го по май 2024-го на среднюю в регионе цену этого вида топлива в июне 2024 года.

По итогам исследования выяснилось, что в ЯНАО, Ненецком и Чукотском автономных округах местные жители могут приобрести на среднюю в регионе зарплату более двух тысяч литров Аи-92 в месяц. Для сравнения, средний по России показатель составил 1334 литра.

Следом в рейтинге расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Московская область. В этих регионах местные жители на среднюю зарплату могут приобрести в месяц более 1,5 тысяч литров Аи-92. Самая низкая цена на этот вид топлива была зафиксирована в республике Коми (48,66 рубля за литр), а также в Челябинской (48,13 рубля) и Курганской (48,33 рубля) областях.

Ранее российские власти продлили запрет на вывоз бензина из страны на сентябрь-октябрь 2024 года. Подобное решение первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин объяснил необходимостью «подстраховаться» в период повышенного спроса на автомобильное топливо.