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17:37, 5 ноября 2024Экономика

Нехватку отечественного молока объяснили ростом доходов россиян

Спрос на молоко в РФ вырастет в 2024 году на 5 % при росте производства в 2 %
Дмитрий Воронин
СюжетНаселение России:

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Потребление молока в России по итогам года вырастет примерно на пять процентов, а объемы его производства увеличатся только на два процента. Об этом со ссылкой на гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова сообщает РИА Новости.

По словам представителя отрасли, возникающую нехватку отечественной продукции устранят за счет поставок из-за рубежа, осуществляемых преимущественно из Белоруссии.

Белов отметил, что спрос на молочную продукцию опережает темпы наращивания ее производства в России в последние два года. Тенденцию он объяснил ростом реально располагаемых доходов населения, сказывающимся на рыночной ситуации.

Глава «Союзмолока» также обратил внимание на то, что рост внутреннего рынка является серьезной предпосылкой для инвестирования в производство и переработку молока, но инвесторы опасаются жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Положение дел, при котором в стране, с одной стороны, растет внутреннее потребление, а с другой — «есть очень неплохие кейсы» с экспортом, в числе которых специалист указал на поставки сухого молока в Алжир, Белов назвал «в каком-то смысле уникальным».

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, с учетом предложения изготовителей продукции, переставшего успевать за растущим спросом, сравнил ситуацию с резким ростом цен на сливочное масло в РФ с прошлогодним подорожанием куриных яиц.

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