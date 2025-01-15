Россия заметно нарастила ввоз сливочного масла

Россия нарастила импорт сливочного масла на 9,8 процента в 2024 году

По итогам 2024 года Россия нарастила импорт сливочного масла на 9,8 процента в сравнении с показателем за 2023-й. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что за 12 месяцев в страну завезли в общей сложности 134,7 тысячи тонн этого вида молочной продукции. Для сравнения, в 2023 году показатель составил 122,7 тысячи. Главным поставщиком стала Белоруссия. Из этой страны в Россию импортировали суммарно 106,4 тысячи тонн сливочного масла.

Кроме того, в прошлом году был открыт доступ для поставок этой продукции в РФ из Узбекистана и Индии. Одним из важных экспортеров также оказались Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Доступ на российский рынок для продукта из этой ближневосточной страны был открыт еще в 2022 году, резюмировали в Россельхознадзоре.

В 2024 году сливочное масло оказалось одним из самых подорожавших социально значимых продуктов питания в России. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что за 12 месяцев цены на продукцию в рознице поднялись на 33-34 процента. Он связал подобную динамику с рядом факторов, включая неурожай основных сельхозкультур из-за неблагоприятных погодных условий в ключевых аграрных регионах, а также рост потребления на внутреннем рынке.

На фоне резкого подорожания сливочного масла власти России обратились за помощью к странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В конце ноября Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила тарифную льготу на беспошлинный ввоз в РФ до 25 тысяч тонн этой молочной продукции. Подобное послабление будет действовать до 15 июня 2025 года и, как ожидается, должно поспособствовать избежанию рисков дефицита масла и его дальнейшего подорожания на российском рынке.