Путин назвал главные причины подорожания ключевых продуктов в России

Путин: неурожай и рост потребления разгоняют цены на ключевые продукты питания

Неурожай основных сельхозкультур и рост потребления разгоняют розничные цены на ключевые продукты питания в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он отметил, что ежегодные объемы потребления мяса в России выросли вдвое за последнее время и сейчас составляют 80 килограммов на человека. Для сравнения, в мире этот показатель находится на уровне 42 килограммов. Кроме того, в России растут и объемы потребления молочной продукции. Подобная динамика стала одной из причин резкого удорожания сливочного масла, розничные цены на этот продукт выросли с начала 2024 года на 33-34 процента, посетовал Путин.

На ситуацию со стоимостью ключевых продуктов питания также оказывает влияние низкие урожаи из-за неблагоприятных погодных условий весной-летом. В качестве других причин разгона потребительских цен Путин назвал антироссийские санкции и рост мировых цен на сырье. В результате объемы производства на внутреннем рынке не поспевают за спросом. «Санкции сказываются на росте цен в России, но есть и недоработки властей», — заключил Путин.

Ранее Путин заявил об ускорении темпов роста потребительских цен в России. К настоящему времени годовая инфляция в стране, по его словам, достигла 9,2-9,3 процента, что заметно выше обновленного прогноза Центробанка. Глава государства назвал подобную динамику «тревожным сигналом» для российской экономики. В качестве одной из главных причин разгона инфляции он назвал дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке.