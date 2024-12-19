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12:29, 19 декабря 2024Экономика

Путин рассказал об ускорении инфляции

Путин назвал ускоряющуюся инфляцию в РФ тревожным сигналом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Инфляция в России ускорилась до 9,2-9,3 процента, однако реальные зарплаты все равно растут быстрее, чем цены. Об этом президент страны Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в реальном выражении, за вычетом инфляции, доходы россиян выросли на 9 процентов. Глава государства назвал рост цен и разогрев экономики тревожным моментом, но выразил уверенность, что ситуация стабильная и надежная.

Позднее он уточнил, что цифры являются усредненными, и у кого-то благосостояние не изменилось или даже ухудшилось, однако при планировании необходимо опираться на какие-то средние данные.

Две недели назад на инвестиционном форуме банка ВТБ Путин говорил, что инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 8,8 процента. Тогда он оценивал инфляцию как достаточно высокую, но отмечал, что скоординированная работа Центробанка и правительства позволит исправить ситуацию, и назвал свои слова руководством к действию.

Позднее президент предложил бизнесу не зацикливаться на ключевой ставке Центробанка, которая, по прогнозам экспертов, в декабре вырастет как минимум до 23 процентов, «потому что не ставкой единой жива экономика», но задуматься о предложении товаров на рынке.

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