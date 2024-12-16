Путин предложил бизнесу не зацикливаться на ключевой ставке

Путин заявил о необходимости сбалансированного экономического роста в 2025 году

Россия в следующем году хочет добиться сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения. Об этом в начале встречи с представителями деловых кругов заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он предложил бизнесу не зацикливаться на ключевой ставке Центробанка, «потому что не ставкой единой жива экономика», но задуматься о предложении товаров на рынке. По словам Путина, грядущий рост должен «обеспечить работу и достижение необходимых параметров», в том числе и макроэкономических параметров.

Также глава государства призвал бизнес обратить внимание на решение кадрового вопроса, готовить специалистов так, чтобы это были люди, «устремленные в будущее». Страна, уверен Путин, должна не отставать ни по количеству, ни по качеству.

Еще одной задачей, которую президент посчитал важной, стали экологические проблемы. О них нельзя забывать даже под предлогом «реальных и даже отчасти нарастающих трудностей». Основная часть разговора пройдет в закрытом режиме.

Большинство аналитиков полагают, что в пятницу, 20 декабря, Банк России поднимет ключевую ставку еще на два процентных пункта, до 23 процентов. При этом некоторые специалисты не исключают, что на фоне рекордной инфляции регулятор решится увеличить ее до 25 процентов.

Представители различных отраслей экономики неоднократно предупреждали о проблемах из-за высокой стоимости кредитования. В ноябре, вскоре после повышения ставки до 21 процента, они говорили, что столь жесткая денежно-кредитная политика приведет к обрушению ключевых отраслей машиностроения. В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов предсказал остановку высокотехнологичного экспорта.