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14:21, 12 декабря 2024Экономика

Рост цен в России назвали рекордным

«Ведомости»: инфляция в ноябре в России стала рекордной за 22 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Данные Росстата по инфляции в ноябре показали ее рост на 1,43 процента, что выше ожиданий аналитиков. Для этого месяца такое повышение стало рекордом с 2002 года, то есть более чем за два десятилетия, сообщают «Ведомости».

В октябре рост цен составил 0,75 процента, то есть почти двукратное ускорение. При этом в декабре инфляция значительно ускорилась даже по сравнению с ноябрьским уровнем. За неделю с 3 по 9 декабря она составила 0,48 процента, почти столько же — 0,5 процента — как на прошлой неделе, а продовольственная инфляция даже возросла — с 0,68 до 0,76 процента.

В ноябре продовольствие подорожало на 2,33 процента, а с исключением сезонности рост оценивается в 1,86 процента. Двузначные цифры продемонстрировали огурцы (плюс 42,6 процента), помидоры (плюс 22,8 процента), лук (плюс 19 процентов), картофель (плюс 17,6 процента), белокочанная капуста (плюс 16,1 процента) и свекла (плюс 10,4 процента).

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,51 процента, что выше, а услуги — на 1,31 процента. Особое влияние в этом сегменте оказали сотовая связь (плюс 15,5 процента) и железнодорожные перевозки в плацкарте (плюс 15,1 процента в фирменном поезде и плюс 13,7 процента в обычном).

Аналитики соглашаются с тем, что октябрьский прогноз Центробанка по инфляции в районе 8-8,5 процента будет превышен. Участники макроэкономического опроса, проведенного регулятором, ожидают рост цен в районе 9,2 процента.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и главный экономист Bloomberg по России Александр Исаков не исключают, что показатель достигнет 10 процентов. Они ожидают, что такие результаты заставят Центробанк 20 декабря поднять ключевую ставку до 24 или даже 25 процентов, хотя большая часть экспертов сходится на 23 процентах.

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