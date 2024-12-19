Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 19 декабря 2024Экономика

Путин объяснил ускорение темпов роста цен в России

Путин на прямой линии объяснил рост цен не успевающим за спросом предложением
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ускорение темпов роста потребительских цен в России фиксируется в том числе из-за сохраняющегося острого дисбаланса спроса и предложения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает из Гостиного Двора корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что предложение товаров и услуг в России не успевает за разогнавшимся спросом. На этом фоне годовая инфляция в стране к настоящему времени уже превысила обновленный прогноз Центробанка (ЦБ) в 8-8,5 процента и достигла 9,2-9,3 процента, заявил Путин.

Подобную динамику он назвал «тревожным сигналом» для российской экономики. На этом фоне правительство и ЦБ, подчеркнул президент, ставят перед собой задачу обеспечить «мягкую посадку» экономики, которая продолжает находиться в перегретом состоянии.

Путин также высказал мнение, что руководство ЦБ могло бы действовать эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. «Эксперты полагают, что это следовало делать раньше (до лета 2024 года — прим. «Ленты.ру»). Их много», — заключил президент.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Путин рассказал о планах построить кольцевую дорогу вокруг моря

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      В Москве уменьшилась площадь одного вида квартир

      В Германии призвали выйти из Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше