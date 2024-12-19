Путин высказался о недоработках Банка России

Путин признал недоработки ЦБ России

Экономическая ситуация, сложившаяся в России, может, в числе прочего, объясняться некоторыми субъективными факторами и недоработками. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил во время прямой линии российский лидер Владимир Путин.

«Есть и недоработки, — констатировал глава государства. — Например, некоторые эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, Банк России начал это делать летом. Но эксперты полагают, что это следовало делать раньше. Их много».

Ранее сообщалось, что 20 декабря Совет директоров ЦБ проведет очередное заседание, на котором решит вопрос о ключевой ставке. В настоящее время она достигла уровня в 21 процент. По прогнозам, ставка вырастет до 23 процентов.

Кроме того, есть мнение, что, в случае шоков, Банк России решится увеличить «ключ» до 25 процентов или даже выше.