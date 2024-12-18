Оценен риск скачка ключевой ставки выше 25 процентов

Экономист Федоров: в случае шоков ключевую ставку поднимут выше 25 процентов

Вероятность того, что Банк России поднимет ключевую ставку выше 25 процентов, — это альтернативная история. Об этом заявил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, его процитировала «Газета.Ru».

По его мнению, регулятор в настоящее время начал использовать инструменты тонкой подстройки своей денежно-кредитной политики. Это свидетельствует о том, что период повышения «ключа» не беспределен.

«И никто не хочет получить довольно быстрого схлопывания экономики с большим количеством реструктуризаций и дефолтов», — подчеркнул Федоров.

По его мнению, лишь какие-то шоки могут вынудить Центральный банк повысить ключевую ставку до 25 процентов и выше.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что Банк России выполняет распоряжения Международного валютного фонда (МВФ), повышая ключевую ставку. Депутат напомнил, что с июля 2023 года, когда ЦБ впервые увеличил «ключ», инфляция в России уже ускорилась вдвое. Миронов охарактеризовал такую политику как вредительство и усомнился в адекватности руководства регулятора.